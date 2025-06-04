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Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик-Дюбуа
Довольно уверенно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона в королевском дивизионе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует SecondsOut:
"Усик – бесспорно. Усик. Это был удар ниже пояса. Усик победит" – сказал Кроуфорд.
Напомним, что поединок Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.
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