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Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Бокс
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Довольно уверенно

Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик-Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона в королевском дивизионе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует SecondsOut:

"Усик – бесспорно. Усик. Это был удар ниже пояса. Усик победит" – сказал Кроуфорд.

Напомним, что поединок Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.

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