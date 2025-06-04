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Фьюри-старший прогнозирует победу Дюбуа в бою против Усика

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Странное мнение

Фьюри-старший прогнозирует победу Дюбуа в бою против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Я думаю, что для Усика в 38 лет это невозможная миссия, рискованная. Дюбуа победит. Он достаточно молод, достаточно силен и имеет мощность, но Усик – мастер техники.

Если он займет оборонную позицию и будет продолжать разбивать, Дюбуа потеряет терпение и выйдет из себя. Но если он этого не сделает, Усика ждет тяжелая ночь. Но Усик – классный боец" ​​– сказал Джон.

Напомним, что поединок Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.

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