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Фьюри-старший прогнозирует победу Дюбуа в бою против Усика
Странное мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:
"Я думаю, что для Усика в 38 лет это невозможная миссия, рискованная. Дюбуа победит. Он достаточно молод, достаточно силен и имеет мощность, но Усик – мастер техники.
Если он займет оборонную позицию и будет продолжать разбивать, Дюбуа потеряет терпение и выйдет из себя. Но если он этого не сделает, Усика ждет тяжелая ночь. Но Усик – классный боец" – сказал Джон.
Напомним, что поединок Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.
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