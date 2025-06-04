Пакьяо рассказал, почему решил вернуться на ринг

Филиппинский боксер, легендарный Мэнни Пакьяо, рассказал, почему решил выйти на бой против Марио Бариоса.

"Я вернулся, потому что соскучился по боксу. Тем более в этой ситуации, когда ты даешь интервью, участвуешь в пресс-конференциях, проводишь тренировочные лагеря – я скучаю по этому. Мое тело отдыхало четыре года. Я провел в боксе 30 лет, так что для моего тела было прекрасно отдохнуть. Теперь я вернулся. Я взволнован шансом подарить фанатам хорошее сражение.

Я знаю, что Марио Барриос усердно тренируется. Он должен защитить свой титул, а я его претендент. Мне нужно пахать, чтобы победить в этом бою. Возможность побить свой собственный рекорд много значит для меня и моей боксерской карьеры. Моя цель – оставить наследство для моих фанатов в боксе. Наследие, которое я смогу оставить молодому поколению, которое тренируется, чтобы стать чемпионом" – сказал Мэнни.