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Пакьяо рассказал, почему решил вернуться на ринг
Это затягивает
usatoday.com
Филиппинский боксер, легендарный Мэнни Пакьяо, рассказал, почему решил выйти на бой против Марио Бариоса.
"Я вернулся, потому что соскучился по боксу. Тем более в этой ситуации, когда ты даешь интервью, участвуешь в пресс-конференциях, проводишь тренировочные лагеря – я скучаю по этому. Мое тело отдыхало четыре года. Я провел в боксе 30 лет, так что для моего тела было прекрасно отдохнуть. Теперь я вернулся. Я взволнован шансом подарить фанатам хорошее сражение.
Я знаю, что Марио Барриос усердно тренируется. Он должен защитить свой титул, а я его претендент. Мне нужно пахать, чтобы победить в этом бою. Возможность побить свой собственный рекорд много значит для меня и моей боксерской карьеры. Моя цель – оставить наследство для моих фанатов в боксе. Наследие, которое я смогу оставить молодому поколению, которое тренируется, чтобы стать чемпионом" – сказал Мэнни.
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