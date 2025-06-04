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Паркер дал прогноз на поединок Усик-Дюбуа

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Паркер дал прогноз на поединок Усик-Дюбуа

Boxing Scene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона в королевском дивизионе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует The Ring:

"Мне кажется, что сейчас Даниэль Дюбуа – другой боец ​​по сравнению с первым поединком, но Усик – техник, и он знает, как сломить тебя. Я много изучал его бои, и он очень хорош в работе на ногах, в движениях руками, в финтах, в ударах по обеих этажах. Он очень грамотный и умный боец.

Я думаю, что Дюбуа имеет силу, и он может чисто попасть по Усику. Но проще сказать это, чем сделать. Усик прекрасно двигается, он знает, как избегать ударов и жестко бить по тебе в ответ. Так что я склоняюсь к тому, что Усик снова победит" – сказал Паркер.

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