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Промоутер Уайта озвучил, когда его подопечный снова выйдет на ринг

Бокс

Шанс быть ньюсмейкером

Промоутер Уайта озвучил, когда его подопечный снова выйдет на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Диллиана Уайта (31-3; 21 КО) рассказал, когда его подопечный снова может выйти на ринг. Слова специалиста цитирует The Ring.

"Теперь он не будет в андеркарде. У него появилась возможность большого, большого боя в августе, и мы сейчас пытаемся финализировать это. Это действительно большой поединок для него, потому он получит приоритет.

Он хочет этого, он хочет бой большего масштаба, чем тот, что был бы в Ипсвиче. Именно это и произойдет. Это действительно очень большое сражение" – сказал Уайт.

Напомним, ранее Паркер дал прогноз на поединок Усик-Дюбуа.

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