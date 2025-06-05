Промоутер Уайта озвучил, когда его подопечный снова выйдет на ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Диллиана Уайта (31-3; 21 КО) рассказал, когда его подопечный снова может выйти на ринг. Слова специалиста цитирует The Ring.

"Теперь он не будет в андеркарде. У него появилась возможность большого, большого боя в августе, и мы сейчас пытаемся финализировать это. Это действительно большой поединок для него, потому он получит приоритет.

Он хочет этого, он хочет бой большего масштаба, чем тот, что был бы в Ипсвиче. Именно это и произойдет. Это действительно очень большое сражение" – сказал Уайт.