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Кроуфод рассказал, что может завершить карьеру после поединка против Альвареса
На мажорной ноте
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, рассматривает ли вариант завершения карьеры после поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Салуя Альвареса. Его слова цитирует The Ring:
"Кто знает. Увидим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением этого жду" – сказал Теренс.
Напомним, что бой Альварес-Кроуфорд состоится 13 сентября на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США).
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