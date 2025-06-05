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Пакьяо: Флойд Мейвезер убегал все 12 раундов
Бой получился очень слабым
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо назвал ТОП-6 лучших бойцов, с которыми он встречался.
"Моралес, Баррера, Маркес, Де Ла Хойя, Котто, Маргарито. Почему в списке нет Мейвезера?
Флойд Мейвезер убегал все 12 раундов, и он выиграл бой. Как это может быть? Мне жаль фанов, потому что бой был скучным. Бой был не такой, как ожидали фаны. Если я фан, то, конечно, я хочу увидеть хорошее сражение, а не показ мод. Должен быть экшн" – сказал Пакьяо.
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