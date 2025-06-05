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Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры
Наконец-то решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Соответствующее обращение спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Фейсбуке.
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