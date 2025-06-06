Последний соперник Ломаченко поблагодарил чемпиона за его карьеру

Австралийский боксер, экс-чемпион мира Джордж Камбосос отреагировал на новость о завершении карьеры украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко.

"Пусть бог хранит тебя, брат, на твоей пенсии. Мне было честью стать твоим последним соперником и выйти с тобой в ринг. Православный воин и великий человек. Как-то мы увидимся на горе Афон, мой друг" – написал Джордж на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос прошел в мае 2024 года. Тогда Василий победил и завоевал свой последний чемпионский титул в карьере.