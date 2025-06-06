Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний соперник Ломаченко поблагодарил чемпиона за его карьеру
Хорошие слова
Австралийский боксер, экс-чемпион мира Джордж Камбосос отреагировал на новость о завершении карьеры украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко.
"Пусть бог хранит тебя, брат, на твоей пенсии. Мне было честью стать твоим последним соперником и выйти с тобой в ринг. Православный воин и великий человек. Как-то мы увидимся на горе Афон, мой друг" – написал Джордж на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос прошел в мае 2024 года. Тогда Василий победил и завоевал свой последний чемпионский титул в карьере.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Лига Наций. Испания – Франция 5:4. Действующие чемпионы продолжают защиту титула
- Нельсон: Бой Усик - Дюбуа не продаст всю арену Уэмбли
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре