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Шакур – о Ломаченко: Легенда на ринге и за его пределами
Действительно невероятный боксер
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на новость о завершении карьеры украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко.
"Легенда на ринге и за его пределами. На мой взгляд, один из великих. Уважение, чемпион" – цитирует слова Шакура издания The Ring.
Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае прошлого года. В поединке против австралийца Джорджа Камбососа он завоевал свой последний титул в профессиональном спорте.
За время своей карьеры Василий владел поясом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), был чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018). В 2018 году украинец решил подняться в легкий вес и завоевал титулы WBA, WBO и WBC.
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