Шакур – о Ломаченко: Легенда на ринге и за его пределами

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на новость о завершении карьеры украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко.

"Легенда на ринге и за его пределами. На мой взгляд, один из великих. Уважение, чемпион" – цитирует слова Шакура издания The Ring.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае прошлого года. В поединке против австралийца Джорджа Камбососа он завоевал свой последний титул в профессиональном спорте.

За время своей карьеры Василий владел поясом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), был чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018). В 2018 году украинец решил подняться в легкий вес и завоевал титулы WBA, WBO и WBC.