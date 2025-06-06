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Промоутер Ломаченко отреагировал на решение своего подопечного завершить карьеру

Бокс
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Хорошее сотрудничество

Промоутер Ломаченко отреагировал на решение своего подопечного завершить карьеру

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, промоутер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на решение нашего спортсмена объявить о завершении профессиональной карьеры.

"Было честью для всей команды Top Rank продвигать профессиональную боксерскую карьеру Василия Ломаченко.

Он был чемпионом своего поколения, и нам всем будет не хватать его в боксе" – написал Арум на своей странице в Твиттер.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае прошлого года. В поединке против австралийца Джорджа Камбососа он завоевал свой последний титул в профессиональном спорте.

За время своей карьеры Василий владел поясом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), был чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018). В 2018 году украинец решил подняться в легкий вес и завоевал титулы WBA, WBO и WBC.

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