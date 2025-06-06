Известный британский тренер дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Извесный британский тренер Адам Бут поделился своими ожиданиями от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа.

"Дюбуа может усовершенствовать случившееся в первом бою, делая то, что он делал в своих крайних трех боях. Прогресс в его последних трех поединках даст ему лучший шанс одержать победу над Александром Усиком, которую он не получил впервые. Сейчас он другой боец. Он будет гораздо увереннее после его трех недавних побед и тех раундов, которые он прошел.

Усик – это Усик, он тот, кто он есть. Я не думаю, что он будет другим. Так что это будет интересно, потому что потенциально у нас будет Дюбуа, который может привнести что-то другое в этот реванш" – сказал Бут.