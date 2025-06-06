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Менеджер Ломаченко: Он больше, чем просто боец, он художник в ринге
Его стиль поражал
Getty Images/Global Images Ukraine
Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на решение нашего спортсмена объявить о завершении профессиональной карьеры.
"Он больше, чем просто боец, он художник в ринге. Я никогда не работал с кем-то столь сосредоточенным, дисциплинированным и скромным. Он уходит как один из величайших" – сказал Климас.
Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае прошлого года. В поединке против австралийца Джорджа Камбососа он завоевал свой последний титул в профессиональном спорте.
За время своей карьеры Василий владел поясом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), был чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018). В 2018 году украинец решил подняться в легкий вес и завоевал титулы WBA, WBO и WBC.
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