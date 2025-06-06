  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Менеджер Ломаченко: Он больше, чем просто боец, он художник в ринге

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджер Ломаченко: Он больше, чем просто боец, он художник в ринге

Бокс

Его стиль поражал

Менеджер Ломаченко: Он больше, чем просто боец, он художник в ринге

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на решение нашего спортсмена объявить о завершении профессиональной карьеры.

"Он больше, чем просто боец, он художник в ринге. Я никогда не работал с кем-то столь сосредоточенным, дисциплинированным и скромным. Он уходит как один из величайших" – сказал Климас.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае прошлого года. В поединке против австралийца Джорджа Камбососа он завоевал свой последний титул в профессиональном спорте.

За время своей карьеры Василий владел поясом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), был чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018). В 2018 году украинец решил подняться в легкий вес и завоевал титулы WBA, WBO и WBC.

По теме
yellow-arrow
Известный британский тренер дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Промоутер Ломаченко отреагировал на решение своего подопечного завершить карьеру
yellow-arrow
Шакур – о Ломаченко: Легенда на ринге и за его пределами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости