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Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире из-за введения гендерного тестирования

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Ранее она провалила тестирование

Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире из-за введения гендерного тестирования

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире, организованном World Boxing, который пройдёт через неделю в Эйндховене, Нидерланды, сообщили организаторы мероприятия.

Представитель Eindhoven Box Cup, подтвердил агентству AFP, что 26-летняя спортсменка не будет участвовать в турнире.

"Решение о её исключении остаётся за World Boxing", — приводит слова Рендера издание Inside The Games.

Напомним, Международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, заявила, что Хелиф будет подвергнута тестированию на пол после того, как возникли опасения относительно возможного участия спортсменки в женской категории турнира Eindhoven Box Cup, который пройдёт с 5 по 10 июня 2025 года.

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