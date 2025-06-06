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Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Американец ставит на нашего чемпиона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
"Усик. Здесь без вопросов", — сказал Кроуфорд в подкасте Ring Champs with Ak & Barak.
Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.
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