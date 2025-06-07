Арум рассказал, почему Ломаченко решил завершить карьеру

Боб Арум, промоутер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на решение нашего спортсмена объявить о завершении профессиональной карьеры.

"Ломаченко – настоящий и серьезный спортсмен. Его беспокоила спина. Они пытались решить эту проблему, но не смогли, поэтому он решил завершить карьеру. Дело в том, что Ломаченко не был заинтересован в продолжении карьеры, если не мог показать самую лучшую версию себя.

Я уважаю это решение. Я уважаю Ломаченко и его отца. Я хотел бы, чтобы все бойцы были такими, как Василий" – сказал Арум.