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Арум рассказал, почему Ломаченко решил завершить карьеру
Правильное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Боб Арум, промоутер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на решение нашего спортсмена объявить о завершении профессиональной карьеры.
"Ломаченко – настоящий и серьезный спортсмен. Его беспокоила спина. Они пытались решить эту проблему, но не смогли, поэтому он решил завершить карьеру. Дело в том, что Ломаченко не был заинтересован в продолжении карьеры, если не мог показать самую лучшую версию себя.
Я уважаю это решение. Я уважаю Ломаченко и его отца. Я хотел бы, чтобы все бойцы были такими, как Василий" – сказал Арум.
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