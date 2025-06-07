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Попробовал себя в роли тренера: Усик готовит на смену молодое поколение. Видео
У него неплохо получается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик попробовал себя в роли тренера. Во время подготовки к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа наш спортсмен готовит себе достойную смену – будущего чемпиона королевского дивизиона Даниэля Лапина.
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