Попробовал себя в роли тренера: Усик готовит на смену молодое поколение. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик попробовал себя в роли тренера. Во время подготовки к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа наш спортсмен готовит себе достойную смену – будущего чемпиона королевского дивизиона Даниэля Лапина.

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