Промоутер Джошуа рассказал, с кем хочет организовать поединок для своего подопечного

Фрэнк Смит, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа рассказал, что хотел бы организовать для своего подопечного поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Лично мне нравится бой с Деонтеем Уайлдером. По-моему, здесь классная предыстория. Это большое сражение. Да и Деонтей возвращается в этом месяце. Полагаю, что у Джошуа очень крепкие позиции, ведь он остается самым востребованным бойцом в боксе. И теперь наша задача правильно подобрать ему оппонента. А его задача – принять важнейшее решение в карьере" – сказал промоутер.