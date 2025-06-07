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Промоутер Джошуа рассказал, с кем хочет организовать поединок для своего подопечного

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Промоутер Джошуа рассказал, с кем хочет организовать поединок для своего подопечного

DAZN

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Фрэнк Смит, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа рассказал, что хотел бы организовать для своего подопечного поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Лично мне нравится бой с Деонтеем Уайлдером. По-моему, здесь классная предыстория. Это большое сражение. Да и Деонтей возвращается в этом месяце. Полагаю, что у Джошуа очень крепкие позиции, ведь он остается самым востребованным бойцом в боксе. И теперь наша задача правильно подобрать ему оппонента. А его задача – принять важнейшее решение в карьере" – сказал промоутер.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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