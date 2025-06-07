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Выкладывается по полной: Усик показал видео подготовки к поединку против Дюбуа

Бокс

Невероятные нагрузки

Выкладывается по полной: Усик показал видео подготовки к поединку против Дюбуа

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Наш спортсмен устроил медиа-день и показал широкой общественности часть своего тренировочного процесса.

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