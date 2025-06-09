Усик пригласил Трампа в Украину и предложил предоставить жилье

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) пригласил президента США Дональда Трампа в Украину.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одна неделя. Я дам ему свой дом. Поживи в Украине, пожалуйста, и понаблюдай за тем, что происходит каждую ночь. Каждую ночь свыше моего дома летают бомбы и раздаются взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит.

Может быть, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране" – сказал Усик в интервью BBC.