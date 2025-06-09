  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик пригласил Трампа в Украину и предложил предоставить жилье

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик пригласил Трампа в Украину и предложил предоставить жилье

Бокс

Оно боится своей тени

Усик пригласил Трампа в Украину и предложил предоставить жилье

instagram.com/zelenskyy_official

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) пригласил президента США Дональда Трампа в Украину.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одна неделя. Я дам ему свой дом. Поживи в Украине, пожалуйста, и понаблюдай за тем, что происходит каждую ночь. Каждую ночь свыше моего дома летают бомбы и раздаются взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит.

Может быть, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране" – сказал Усик в интервью BBC.

Выкладывается по полной: Усик показал видео подготовки к поединку против Дюбуа

По теме
yellow-arrow
Выкладывается по полной: Усик показал видео подготовки к поединку против Дюбуа
yellow-arrow
Промоутер Джошуа рассказал, с кем хочет организовать поединок для своего подопечного
yellow-arrow
Попробовал себя в роли тренера: Усик готовит на смену молодое поколение. Видео
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости