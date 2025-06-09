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Усик отреагировал на новость о завершении карьеры Ломаченко. Видео

Бокс
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Легендарна была команда

Усик отреагировал на новость о завершении карьеры Ломаченко. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) отреагировал на новость о завершении карьеры своего друга, чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Благодарю тебя за твой путь, за твое преданность делу и твое величие. Ты один из величайших спортсменов в истории спорта. Не только в боксе – во всем спорте и точка. Твое наследие в любителях – непревзойденное. Две золотые олимпийские медали. Почти 400 побед. Мастер движения, тайминг и точность.

И в профессиональном ринге ты снова вошел в историю – стал чемпионом мира в трех весовых категориях, сделал то, что, по мнению многих, было невозможным, и сделал это со стилем, классом и умом. Ты вдохновил миллионы. Ты сменил игру. Ты установил новый стандарт.

Я горжусь тем, что могу назвать тебя моим другом, партнером по команде, братом. Твое наследие будет жить еще много лет – в сердцах бойцов, в умах болельщиков, в летописях бокса. Поздравляю с легендарной карьерой."

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