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Опетая: Моя цель – бой с Усиком, я очень хочу этого

Бокс
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Опетая: Моя цель – бой с Усиком, я очень хочу этого

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) рассказал, что не прочь разделить ринг с обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0; 14 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Это не входит в мои ближайшие планы. Я хочу со временем перейти в супертяжелый вес, но сначала хочу провести объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом, а потом уже перейти туда. У меня в уме эта цель, и она у меня уже очень давно. Я просто пытаюсь выполнить эти задачи. Я не хочу переходить из веса в вес, когда перейду в сверхтяжелый вес, я хочу остаться в сверхтяжелом весе.

Бой с Усиком? Это моя цель. Я очень хочу этого. Мы просто должны завершить эти объединительные бои, а потом я с радостью сразился бы с Усиком за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Это точно то, к чему мы стремимся" – сказал Опетая.

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