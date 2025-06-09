Опетая: Моя цель – бой с Усиком, я очень хочу этого

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) рассказал, что не прочь разделить ринг с обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0; 14 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Это не входит в мои ближайшие планы. Я хочу со временем перейти в супертяжелый вес, но сначала хочу провести объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом, а потом уже перейти туда. У меня в уме эта цель, и она у меня уже очень давно. Я просто пытаюсь выполнить эти задачи. Я не хочу переходить из веса в вес, когда перейду в сверхтяжелый вес, я хочу остаться в сверхтяжелом весе.

Бой с Усиком? Это моя цель. Я очень хочу этого. Мы просто должны завершить эти объединительные бои, а потом я с радостью сразился бы с Усиком за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Это точно то, к чему мы стремимся" – сказал Опетая.