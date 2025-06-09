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Пакьяо прокомментировал включение в Зал славы бокса
Он это заслужил
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прокомментировал свое включение в Международный Зал боксерской славы. Его слова цитирует boxingscene.com:
"Я так взволнован завтрашним днем. Завтра посвящение, поэтому я с нетерпением жду этого.
Я доволен этой наградой, которую получил. Я верю, что это плоды моего труда, упорной работы и дисциплины. Мой путь все еще продолжается. Я рад, что продолжаю свою карьеру и вдохновляю мир бокса.
То, что я сделал в боксе, вывело Филиппины на карту мира – это честь и мое наследие. Я надеюсь, что мои соотечественники, филиппинский народ, тоже гордятся этим. Я надеюсь, что в своих сердцах они дорожат этими достижениями и благословениями от Бога" – сказал Мэнни.
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