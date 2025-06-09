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Олимпийский чемпион Энди Крус доволен, что Ломаченко завершил карьеру
Теперь он в выиграше
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Решение чемпиона мира легковеса из Украины Василия Ломаченко завершить карьеру порадовало Фрэнка Смита из Matchroom Boxing напомнив, что теперь в выигрыше их боец — олимпийский чемпион кубинец Энди Крус (5-0, 2 КО).
"У Энди сейчас отличная позиция, — говорит Смит. — Впереди у него элиминатор. На кону статус обязательного претендента. А дальше всё будет зависеть от того, какое решение они примут по временному чемпиону. Подозреваю, они повысят его в статусе. А затем, надеюсь, закажут бой с Энди. Давайте будем реалистами. Никто добровольно не захочет драться с Энди, если он не будет в статусе обязательного претендента".
Напомним, что Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры после долгого простоя.
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