Олимпийский чемпион Энди Крус доволен, что Ломаченко завершил карьеру

Решение чемпиона мира легковеса из Украины Василия Ломаченко завершить карьеру порадовало Фрэнка Смита из Matchroom Boxing напомнив, что теперь в выигрыше их боец — олимпийский чемпион кубинец Энди Крус (5-0, 2 КО).

"У Энди сейчас отличная позиция, — говорит Смит. — Впереди у него элиминатор. На кону статус обязательного претендента. А дальше всё будет зависеть от того, какое решение они примут по временному чемпиону. Подозреваю, они повысят его в статусе. А затем, надеюсь, закажут бой с Энди. Давайте будем реалистами. Никто добровольно не захочет драться с Энди, если он не будет в статусе обязательного претендента".

Напомним, что Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры после долгого простоя.