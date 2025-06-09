Теофимо Лопес: Я думаю, что очень важно задуматься над ситуацией Кейшона Дэвиса

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) высказался о форме экс-чемпиона в легком весе Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО).

"Я думаю, что очень важно задуматься над ситуацией Кейшона Дэвиса.

Я лично знаю, что он переживает непростые времена психологически, и я знаю это, потому что сам был в таком состоянии. Единственная разница в том, что мы никогда не реагировали так, как он.

Но несмотря на все, я считаю, что мы все должны помолиться за него, за его семью, за его новорожденного ребенка. Думаю, он еще молод, еще пытается найти себя в этом спорте, и с этим приходит много разочарования. Медиа - это нелегко, думаю, каждый здесь это понимает. Но я желаю всего наилучшего Кейшону. Даст Бог, он найдет свой покой и свое место в сердце в боксе - и поймет: никто не выше самого спорта, брат. Никто, даже я", - сказал Лопес.

Ранее Кейшона лишили титула и отменили поединок с Эдвином Де Лос Сантосом .