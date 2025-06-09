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IBF лишила Василия Ломаченко титула
Ранее боксер объявил о завершении карьеры
Boxingscene
Международная боксерская федерация (IBF) прокомментировала решение Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.
IBF официально повысила Рэймонда Мураталлу, который ранее имел статус временного чемпиона мира IBF в легком весе, до полноценного чемпиона IBF в этой категории.
"IBF с гордостью и честью считает господина Ломаченко частью своего списка бывших чемпионов. Его достижения в ринге, как в профессиональном, так и в любительском боксе, являются по-настоящему исключительными.
Он построил наследие, обозначенное решимостью, мастерством и спортивной этикой, которая и в дальнейшем будет вдохновлять поколения будущих боксеров", - говорится в заявлении.
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