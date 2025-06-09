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Джей Опетайя хочет провести бой с Александром Усиком

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А выдержит ли?

Джей Опетайя хочет провести бой с Александром Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя выразил желание провести поединок с 38-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

"Мне нужны объединительные бои за пояса в первом тяжёлом весе, потому что я хочу стать абсолютным чемпионом мира, а затем уйти в тяжёлый вес.

Я давно иду к этому, выполняя в ходе дела дополнительные задачи. Не планирую разрываться между категориями, то есть если я уйду в тяжёлый вес, то так там и останусь. Я бы хотел подраться с Усиком, это одна из целей. Но пока я думаю об объединительных боях. А как только я достигну финиша, то хочу встретиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе", — приводит слова Опетайи BoxingScene.

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Джай Опетайя
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Комментарии
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Fatodeton (Київ-Барселона)
10.06.2025 в 00:05
Хевивейт уже не торт, уровень низкий. Собственно (помимо бизнес-шоу) потому и Усик такой непереможний
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Комментарии 1
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
10.06.2025 в 00:05
Хевивейт уже не торт, уровень низкий. Собственно (помимо бизнес-шоу) потому и Усик такой непереможний
Ответить
0
0

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