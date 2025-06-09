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Джей Опетайя хочет провести бой с Александром Усиком
А выдержит ли?
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя выразил желание провести поединок с 38-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком.
"Мне нужны объединительные бои за пояса в первом тяжёлом весе, потому что я хочу стать абсолютным чемпионом мира, а затем уйти в тяжёлый вес.
Я давно иду к этому, выполняя в ходе дела дополнительные задачи. Не планирую разрываться между категориями, то есть если я уйду в тяжёлый вес, то так там и останусь. Я бы хотел подраться с Усиком, это одна из целей. Но пока я думаю об объединительных боях. А как только я достигну финиша, то хочу встретиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе", — приводит слова Опетайи BoxingScene.
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