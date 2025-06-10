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Усик рассказал о своей самой большой мотивации
Сильные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своей самой большой мотивации сегодня. Его слова цитирует The Ring:
– Когда ты достиг так много в своей карьере и почти сделал все возможное, что еще тебя мотивирует – титулы, пояса, достижения?
– Меня мотивируют мои люди, которые защищают мою страну, ежедневно защищают меня и мою семью. Украинский солдат. Украинская мать. Украинский отец. Просто украинские люди – это моя мотивация. Моя команда. Потому что моя команда работает каждый день, каждую ночь, каждое утро, постоянно. Меня мотивируют некоторые люди. Я сам себя мотивирую. Не деньги. Потому что деньги - это хорошо. Но если ты не работаешь тяжело, не стараешься – у тебя не будет денег. В первую очередь, это твой труд, - сказал Александр.
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