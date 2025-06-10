Усик рассказал о своей самой большой мотивации

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своей самой большой мотивации сегодня. Его слова цитирует The Ring:

– Когда ты достиг так много в своей карьере и почти сделал все возможное, что еще тебя мотивирует – титулы, пояса, достижения?

– Меня мотивируют мои люди, которые защищают мою страну, ежедневно защищают меня и мою семью. Украинский солдат. Украинская мать. Украинский отец. Просто украинские люди – это моя мотивация. Моя команда. Потому что моя команда работает каждый день, каждую ночь, каждое утро, постоянно. Меня мотивируют некоторые люди. Я сам себя мотивирую. Не деньги. Потому что деньги - это хорошо. Но если ты не работаешь тяжело, не стараешься – у тебя не будет денег. В первую очередь, это твой труд, - сказал Александр.