Хирн прокомментировал организацию поединка Уайт-Опетая

Эдди Хирн, глава компании MatchroomBoxing прокомментировал организацию поединка супертяжей Уайт-Опетая.

"Бесспорно, деньги будут невероятными на данном этапе карьеры Уайта. Но я не говорю, что он принимает это сражение ради денег. Диллиан – боец. Я уверен, он считает, что может победить в этом поединке.

Это еще одна огромная ночь в Эр-Рияде. Диллиан все еще остается активным. Он отличный супертяжеловес. Он очень жесткий. Я думаю, что Уайт выбрал бой с Мозесом вместо Энтони Джошуа, и я желаю ему удачи. Это непростой бой, но я считаю, что из-за стиля и активности Диллиана это кошмар" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Уайт-Итаума состоится 16 августа в Эр-Рияде.