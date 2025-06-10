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Хирн прокомментировал организацию поединка Уайт-Опетая

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Хирн прокомментировал организацию поединка Уайт-Опетая

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Эдди Хирн, глава компании MatchroomBoxing прокомментировал организацию поединка супертяжей Уайт-Опетая.

"Бесспорно, деньги будут невероятными на данном этапе карьеры Уайта. Но я не говорю, что он принимает это сражение ради денег. Диллиан – боец. Я уверен, он считает, что может победить в этом поединке.

Это еще одна огромная ночь в Эр-Рияде. Диллиан все еще остается активным. Он отличный супертяжеловес. Он очень жесткий. Я думаю, что Уайт выбрал бой с Мозесом вместо Энтони Джошуа, и я желаю ему удачи. Это непростой бой, но я считаю, что из-за стиля и активности Диллиана это кошмар" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Уайт-Итаума состоится 16 августа в Эр-Рияде.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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