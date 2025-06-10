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Усик обратился к Дюбуа с важным посланием
Серьезные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к своему следующему сопернику, обладателю титула IBF Даниелю Дюбуа (22-2; 21 КО) перед их поединком 19 июля. Его слова цитирует The Ring:
- Для Тайсона Фьюри у вас было сообщение, что вы не оставите его самого. Какое сообщение для Даниэля Дюбуа у вас сейчас?
- Даниель, пожалуйста, будь осторожен в своей подготовке, в своих спаррингах. Удачи, мой друг, – сказал Александр.
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