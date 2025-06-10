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Усик – о претензиях команды Дюбуа: Это меня не раздражает, потому что это ерунда
Правильный подход
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, как относится к претензиям со стороны команды своего следующего соперника, обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
– С момента вашего первого боя его тренер Дон Чарльз и команда постоянно настаивали на теме "удара ниже пояса". Они до сих пор говорят, держатся за это уже два года. Это тебя раздражает? Что ты вообще думаешь об их поведении вокруг этого боя?
– Это меня не раздражает, потому что я считаю, что это ерунда. Это чушь. Для меня это неважно, потому что я знаю — это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас, – сказал Усик.
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