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Катмен Ломаченко: Работать с ним было для меня честью и привилегией

Бокс
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Катмен Ломаченко: Работать с ним было для меня честью и привилегией

instagram.com/lomachenkovasiliy

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Расс Анбер, личный катмен бывшего чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на новость о завершении карьеры своего подопечного. Его слова цитирует boxingscene:

"Когда Ломаченко увидел в слезах в раздевалке после спорного поражения от Хейни, на тот момент возненавидел бокс.

По всей вероятности, я больше никогда не увижу рядом такое же великолепие и гениальность. Работать с ним было для меня честью и привилегией" – сказал Анбер.

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