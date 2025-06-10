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Катмен Ломаченко: Работать с ним было для меня честью и привилегией
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instagram.com/lomachenkovasiliy
Расс Анбер, личный катмен бывшего чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко, отреагировал на новость о завершении карьеры своего подопечного. Его слова цитирует boxingscene:
"Когда Ломаченко увидел в слезах в раздевалке после спорного поражения от Хейни, на тот момент возненавидел бокс.
По всей вероятности, я больше никогда не увижу рядом такое же великолепие и гениальность. Работать с ним было для меня честью и привилегией" – сказал Анбер.
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