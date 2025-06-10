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Усик: Для меня Иисус – на первом месте, он каждый день дает мне дар
Абсолютная вера
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своем отношении к вере и Господу. Его слова цитирует The Ring:
– Когда вам нужна сила, насколько важна для вас ваша религия и вера в обретение этой силы в жизни и карьере?
– Это моя главная сила. Для меня Иисус – на первом месте, потому что я знаю: Господь каждый день дает мне дар. Бог, Господь, Иисус – мой Бог дает мне силу каждый день. Я ценю это.
Я молюсь каждый день. Молюсь за свою семью, за друзей, за свою страну и за всех людей в мире. Бог слышит – это очень важно для всех людей, но кое-кто этого не понимает. Но Господь – на первом месте.
– Есть ли у вас любимые стихи из Библии, к которым вы обращаетесь в поисках силы?
– Не бойся, Я с тобой всегда, – сказал Усик.
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