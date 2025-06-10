Жена Усика показала, как их младшая дочь пережила ночь русского обстрела. Фото

Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) показала, как их младшая дочь Мария пережила ночь с 9 на 10 июня, когда российские оккупанты обстреляли Киев беспилотниками и ракетами. Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Усик: Для меня Иисус – на первом месте, он каждый день дает мне дар