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Жена Усика показала, как их младшая дочь пережила ночь русского обстрела. Фото

Бокс
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Они здесь – это о многом говорит

Жена Усика показала, как их младшая дочь пережила ночь русского обстрела. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) показала, как их младшая дочь Мария пережила ночь с 9 на 10 июня, когда российские оккупанты обстреляли Киев беспилотниками и ракетами. Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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