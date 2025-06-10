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Усик: Мое путешествие продолжается
Украинский чемпион оценил свою карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что его путь еще продолжается и пока он не собирается завершать карьеру...
- Я видел ваше интервью, Александр, где вы рассказывали о своей первой победе на спортивном турнире в Крыму и о том, как праздновали ее с семьей, ели торт. Глядя на свою первую победу и нынешнюю ситуацию, как вы оцениваете свою карьеру и жизненный путь?
- Мое путешествие продолжается. Но я очень благодарен своей семье и своей команде, которые поддерживают меня. Мое путешествие продолжается, - сказал Усик.
Напомним, что 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет реванш между Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
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