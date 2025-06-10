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Усик: Мое путешествие продолжается

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Украинский чемпион оценил свою карьеру

Усик: Мое путешествие продолжается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что его путь еще продолжается и пока он не собирается завершать карьеру...

- Я видел ваше интервью, Александр, где вы рассказывали о своей первой победе на спортивном турнире в Крыму и о том, как праздновали ее с семьей, ели торт. Глядя на свою первую победу и нынешнюю ситуацию, как вы оцениваете свою карьеру и жизненный путь?

- Мое путешествие продолжается. Но я очень благодарен своей семье и своей команде, которые поддерживают меня. Мое путешествие продолжается, - сказал Усик.

Напомним, что 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет реванш между Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

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Источник:
Ring Magazine
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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