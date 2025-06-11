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Усик рассказал, где хочет провести свой следующий бой
Нереальная фантастика
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, где хотел бы провести свой следующий (после поединка против Даниэля Дюбуа) бой. Его слова цитирует The Ring.
"Я не очень много думаю о завершении карьеры, но иногда я думаю об этом. Сколько сражений у меня осталось? Десять. Нет, это неправда. Сейчас я не могу сказать.
Где бы я хотел провести следующий бой? Это олимпийский стадион в Киеве. С кем бы я хотел подраться? Понятия не имею" – сказал Александр.
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