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Усик рассказал, где хочет провести свой следующий бой

Бокс
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Нереальная фантастика

Усик рассказал, где хочет провести свой следующий бой

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, где хотел бы провести свой следующий (после поединка против Даниэля Дюбуа) бой. Его слова цитирует The Ring.

"Я не очень много думаю о завершении карьеры, но иногда я думаю об этом. Сколько сражений у меня осталось? Десять. Нет, это неправда. Сейчас я не могу сказать.

Где бы я хотел провести следующий бой? Это олимпийский стадион в Киеве. С кем бы я хотел подраться? Понятия не имею" – сказал Александр.

Усик – о претензиях команды Дюбуа: Это меня не раздражает, потому что это ерунда

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