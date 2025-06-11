Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира – о Ломаченко: Чувство непобедимости исчезло, когда он проиграл Солидо
Экспертное мнение
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Экс-чемпион мира по боксу Джонни Нельсон прокомментировал решение украинского легковеса Василия Ломаченко объявить о завершении карьеры.
"Если посмотреть на карьеру Ломаченко в целом, я действительно думаю, что он очень хорошо проявил себя в профессионалах. Но при этом я все равно считаю, что он не до конца реализовал свой потенциал, потому что мог добиться гораздо большего.
Чувство непобедимости исчезло, когда он уже проиграл свой второй бой с титулом чемпиона мира на кону. Кто это делает? У кого хватает смелости? У этого парня. Кажется, он проиграл только одно сражение в любителях — и потом взял за него реванш.
Они с Усиком хорошие друзья. Их стиль был очень нестандартным, их пытались ненавидеть за то, как они дерутся, но посмотрите, кем они стали в профессии. Вы видели, что он творил в разных боях – это было блестяще. В любителях он боксировал как профессионал, с легкостью уничтожая соперников" – сказал Нельсон.
Популярное сейчас
- Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
- Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026
- Отбор на ЧМ-2026. Финляндия – Польша 2:1. Команды все же доиграли матч
- Усик пригласил Трампа в Украину и предложил предоставить жилье
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле