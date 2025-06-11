Экс-чемпион мира – о Ломаченко: Чувство непобедимости исчезло, когда он проиграл Солидо

Экс-чемпион мира по боксу Джонни Нельсон прокомментировал решение украинского легковеса Василия Ломаченко объявить о завершении карьеры.

"Если посмотреть на карьеру Ломаченко в целом, я действительно думаю, что он очень хорошо проявил себя в профессионалах. Но при этом я все равно считаю, что он не до конца реализовал свой потенциал, потому что мог добиться гораздо большего.

Чувство непобедимости исчезло, когда он уже проиграл свой второй бой с титулом чемпиона мира на кону. Кто это делает? У кого хватает смелости? У этого парня. Кажется, он проиграл только одно сражение в любителях — и потом взял за него реванш.

Они с Усиком хорошие друзья. Их стиль был очень нестандартным, их пытались ненавидеть за то, как они дерутся, но посмотрите, кем они стали в профессии. Вы видели, что он творил в разных боях – это было блестяще. В любителях он боксировал как профессионал, с легкостью уничтожая соперников" – сказал Нельсон.