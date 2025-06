Кроуфорд – о бое с Альваресом: Я не покину Вегас без победы

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд отреагировал на официальный постер его следующего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Время пришло. Канело, ты на моем пути. Я не покину Вегас без победы. Увидимся 13 сентября в карде Riyadh Season в Лас-Вегасе. Прямой эфир на "Netflix" – написал Теренс.

The time has come.@Canelo, you’re in my way… and I’m not leaving Vegas without that win.

See you September 13 at the Riyadh Season Card in Las Vegas.



Streaming live on Netflix ????@fatalfury_pr#CaneloCrawford #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/IrbG2b0lBb