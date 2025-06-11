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Кроуфорд – о бое с Альваресом: Я не покину Вегас без победы

Бокс
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Серьезное настроение

Кроуфорд – о бое с Альваресом: Я не покину Вегас без победы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд отреагировал на официальный постер его следующего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Время пришло. Канело, ты на моем пути. Я не покину Вегас без победы. Увидимся 13 сентября в карде Riyadh Season в Лас-Вегасе. Прямой эфир на "Netflix" – написал Теренс.

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