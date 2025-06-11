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Уоррен рассказал, кто может стать следующим соперником победителя поединка Усик-Дюбуа
Неплохая кандидатура
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, кто может стать следующим соперником победителя боя Усик-Дюбуа. Его слова цитирует Sky Sports:
"У нас большое шоу 19 июля – бой Усика из Дюбуа. На кону все четыре пояса. После этого поединка кто-нибудь из них станет обладателем этих титулов, и тогда организации начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже давно на очереди.
Первым, скорее всего, будет WBO – это Джозеф Паркер. Думаю, следующим после него станет WBA.
Вордли теперь временный чемпион WBA и находится в хорошей позиции" – сказал Уоррен.
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