Уоррен рассказал, кто может стать следующим соперником победителя поединка Усик-Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, кто может стать следующим соперником победителя боя Усик-Дюбуа. Его слова цитирует Sky Sports:

"У нас большое шоу 19 июля – бой Усика из Дюбуа. На кону все четыре пояса. После этого поединка кто-нибудь из них станет обладателем этих титулов, и тогда организации начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже давно на очереди.

Первым, скорее всего, будет WBO – это Джозеф Паркер. Думаю, следующим после него станет WBA.

Вордли теперь временный чемпион WBA и находится в хорошей позиции" – сказал Уоррен.