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Пакьяо рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере
Неприятное воспоминание
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хотел бы изменить в своем прошлом. Его слова цитирует Business Insider:
"Если бы я мог изменить только одну вещь в моей карьере, это было бы оно. Я бы настаивал на перенесении боя с Мейвезером после того, как повредил плечо в кемпе.
После 3-го раунда повреждение начало сильно беспокоить. Больше всего жалею, что не настоял на перенесении главного боя в своей карьере" – сказал Пакьяо.
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