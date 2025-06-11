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Пакьяо рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере

Бокс
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Неприятное воспоминание

Пакьяо рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хотел бы изменить в своем прошлом. Его слова цитирует Business Insider:

"Если бы я мог изменить только одну вещь в моей карьере, это было бы оно. Я бы настаивал на перенесении боя с Мейвезером после того, как повредил плечо в кемпе.

После 3-го раунда повреждение начало сильно беспокоить. Больше всего жалею, что не настоял на перенесении главного боя в своей карьере" – сказал Пакьяо.

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