Пакьяо рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хотел бы изменить в своем прошлом. Его слова цитирует Business Insider:

"Если бы я мог изменить только одну вещь в моей карьере, это было бы оно. Я бы настаивал на перенесении боя с Мейвезером после того, как повредил плечо в кемпе.

После 3-го раунда повреждение начало сильно беспокоить. Больше всего жалею, что не настоял на перенесении главного боя в своей карьере" – сказал Пакьяо.