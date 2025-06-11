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Роберт Гарсия: Ломаченко решил уйти как настоящий чемпион

Бокс

Тренер высказался об уходе украинского боксера

Роберт Гарсия: Ломаченко решил уйти как настоящий чемпион

Фото: ringside24.com

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Американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал решение Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

"Ломаченко - редкий талант. Другого такого будет очень трудно найти. Такие бойцы появляются раз в очень долгое время - с такой техникой, работой ног, скоростью. И, кстати, с довольно приличным ударом - пусть не самым сильным, но серьезным.

Я думаю, что Ломаченко имел замечательную карьеру. Он прошел две Олимпиады, и именно это, видимо, повлияло на то, что в профи его карьера была не такой длинной - потому что он дебютировал в достаточно позднем возрасте и не успел получить еще больше, хотя достиг практически всего, кроме звания абсолюта.

Он стал суперзвездой, легендой. И для многих молодых боксеров - любимым бойцом всех времен, потому что он действительно был настолько талантливым, очень дисциплинированным, очень зрелым в подходе к карьере. Он был полностью предан делу.

Он, кстати, начинал тренировки в моем зале, когда только перешел в профессионалы. И мы сразу увидели, на что он способен. Было замечательно наблюдать за его карьерой. И я думаю, что сейчас - идеальный момент для завершения.

Он не станет одним из тех чемпионов, которые теряют все, проигрывая много раз без всякого смысла. Он ушел в тот момент, когда надо. И я аплодирую этому решению, потому что так могут поступить очень немногие. Ведь у него еще были бы большие гонорары. Но он решил уйти как настоящий чемпион. Я могу только выразить ему уважение", - сказал Гарсия.

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Источник:
BoxingScene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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