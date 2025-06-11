Хирн: Джошуа нужно провести два боя с Тайсоном Фьюри и красиво уйти на пенсию

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал идеальный сценарий ухода экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа из бокса.

"Если бы Энтони нужен был мой совет, я бы ему сказал: "Мы возвращаемся в этом году, проводим два боя с Тайсоном Фьюри в следующем, и что ещё остаётся?" Может, бой с Дюбуа. После поединков с Фьюри у Джошуа не останется ничего, что можно было бы ещё покорить. Что-то подсказывает мне, что правильно было бы вернуться в этом году, дважды подраться с Тайсоном Фьюри в следующем — и красиво уйти на пенсию", — приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, последний бой Джошуа состоялся в сентябре 2024 года, где он проиграл нокаутом в пятом раунде действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.