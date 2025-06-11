Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн: Джошуа нужно провести два боя с Тайсоном Фьюри и красиво уйти на пенсию
Но захочет ли проводить такие поединки сам Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал идеальный сценарий ухода экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа из бокса.
"Если бы Энтони нужен был мой совет, я бы ему сказал: "Мы возвращаемся в этом году, проводим два боя с Тайсоном Фьюри в следующем, и что ещё остаётся?" Может, бой с Дюбуа. После поединков с Фьюри у Джошуа не останется ничего, что можно было бы ещё покорить. Что-то подсказывает мне, что правильно было бы вернуться в этом году, дважды подраться с Тайсоном Фьюри в следующем — и красиво уйти на пенсию", — приводит слова Хирна talkSPORT.
Напомним, последний бой Джошуа состоялся в сентябре 2024 года, где он проиграл нокаутом в пятом раунде действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.
Популярное сейчас
- Трамп о разговоре с Путиным: Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Кривбасс объявил об уходе очередного футболиста
- Усик обратился к Дюбуа с важным посланием
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей