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The Ring опубликовали новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира

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The Ring опубликовали новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное спортивное издание The Ring опубликовало обновленный список лучших супертяжеловесов мира.

Чемпионом по версии журнала является украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик. Первое место в рейтинге занимает "пенсионер" Тайсон Фьюри, вторым идет чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа, а ТОП-3 замыкает новозеландец Джозеф Паркер.

4. Агит Кабайел

5. Энтони Джошуа

6. Филипп Хргович

7. Фабио Вордли

8. Чжан Чжилей

9. Мартин Баколи

10. Эфе Аджагба

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