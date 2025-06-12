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The Ring опубликовали новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира
Король здесь один
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетное спортивное издание The Ring опубликовало обновленный список лучших супертяжеловесов мира.
Чемпионом по версии журнала является украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик. Первое место в рейтинге занимает "пенсионер" Тайсон Фьюри, вторым идет чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа, а ТОП-3 замыкает новозеландец Джозеф Паркер.
4. Агит Кабайел
5. Энтони Джошуа
6. Филипп Хргович
7. Фабио Вордли
8. Чжан Чжилей
9. Мартин Баколи
10. Эфе Аджагба
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