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Менеджер Уайта не подтверждает договоренность о бое с Итаума

Бокс
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Интрига продолжает жить

Менеджер Уайта не подтверждает договоренность о бое с Итаума

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Майкл Офо, менеджер британского супертяжа Диллиана Уайта рассказал, что известно о бое его подопечного против Мозеса Итаумы.

"Переговоры все еще продолжаются. Мы ничего не обещали. Мозес – один из соперников, с которыми мы общаемся. Но Диллиан серьезно относится к своему делу. Он хочет сразиться с лучшими бойцами, но просто не говорит об этом. И мы хотим вести переговоры и говорить с теми, кто считает себя лучшими. Его бой с Мозесом будет невероятным.

Я считаю, что все сбрасывают Диллиана со счетов, поэтому это послужит для него мотивацией в тренировках. Он готов, активен. Так что это будет хорошее сражение, если оно состоится. Пока контракт не подписан, мы все еще в процессе" – сказал специалист.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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