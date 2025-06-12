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Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не выходить на второй бой против Дюбуа
В его словах есть рацио
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч рассказал, почему супертяжу Энтони Джошуа нельзя выходить на второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.
"Еще один поединок против Даниэля Дюбуа – забудьте об этом. Даниэль Дюбуа снова раскатает его нафиг. Джошуа не может победить Дюбуа. Он будет до смерти бояться пропустить удар в челюсть. А когда Джошуа его пропустит, он снова окажется в отключке" – сказал Фроч.
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Источник:fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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