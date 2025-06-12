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Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не выходить на второй бой против Дюбуа

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В его словах есть рацио

Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не выходить на второй бой против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч рассказал, почему супертяжу Энтони Джошуа нельзя выходить на второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

"Еще один поединок против Даниэля Дюбуа – забудьте об этом. Даниэль Дюбуа снова раскатает его нафиг. Джошуа не может победить Дюбуа. Он будет до смерти бояться пропустить удар в челюсть. А когда Джошуа его пропустит, он снова окажется в отключке" – сказал Фроч.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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