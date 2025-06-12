Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не выходить на второй бой против Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч рассказал, почему супертяжу Энтони Джошуа нельзя выходить на второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

"Еще один поединок против Даниэля Дюбуа – забудьте об этом. Даниэль Дюбуа снова раскатает его нафиг. Джошуа не может победить Дюбуа. Он будет до смерти бояться пропустить удар в челюсть. А когда Джошуа его пропустит, он снова окажется в отключке" – сказал Фроч.