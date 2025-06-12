  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Британский тренер Джо Галлахер высказался о предстоящем реванше Усика с Дюбуа

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британский тренер Джо Галлахер высказался о предстоящем реванше Усика с Дюбуа

Бокс

Интересный прогноз

Британский тренер Джо Галлахер высказался о предстоящем реванше Усика с Дюбуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский тренер профессиональных боксёров Джо Галлахер дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между чемпионом IBF 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе, 38-летним украинцем Александром Усиком.

"Конечно, я даю больше шансов Дюбуа в реванше с Усиком, потому что в первом бою Усик был в горячей форме, немного моложе. Даниель тогда боксировал и всё остальное, и это была огромная возможность для него.

Слушайте, Даниэль Дюбуа за последние 24 месяца стал невероятным бойцом. Те поединки, которые у него были, в той манере, в которой он побеждал, — от него веет уверенностью. Александр Усик был в больших боях, например, в двух поединках с Фьюри, и никто реально не знает, что это у него отняло. Усик сейчас самый старый супертяж", — сказал Галлахер на YouTube-канале Boxing Social.

По теме
yellow-arrow
Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не выходить на второй бой против Дюбуа
yellow-arrow
Менеджер Уайта не подтверждает договоренность о бое с Итаума
yellow-arrow
The Ring опубликовали новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости