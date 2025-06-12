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Чемпион мира по версии IBF готов бросить вызов Мэнни Пакьяо

Бокс

Но есть одно условие - титул

Чемпион мира по версии IBF готов бросить вызов Мэнни Пакьяо

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 КО) видит переход в полусредний вес, чтобы подраться там с легендарным, но уже 46-летним Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

Напомним, что филиппинец 19 июля попытается отобрать титул WBC у Марио Барриоса.

"Не знаю, выбрал ли он Барриоса намеренно, но Барриос не так уж и хорош, если честно. Я поднимусь в 66,7 кг. Если Пакьяо действительно хочет проверить себя против одного из лучших молодых бойцов в этом виде спорта, он может позвонить мне", - сказал Хитчинс и сделал это явно не просто так.

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