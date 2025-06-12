Уоррен: Мне нравитс бой Уайт - Итаума

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном бое Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) и чемпионом мира в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

- Мне нравится этот бой, я думаю, что всем нравится. Это замечательный поединок. Мозес - новый парень в этом дивизионе, ему 20 лет, он сделал все, что от него просили, и, очевидно, будет драться с таким как Диллиан, который имеет богатый опыт и на высшем уровне. Для него это было бы действительно большим испытанием. Посмотрим, что он из себя представляет.

- Это идеальный бой для обоих бойцов?

- Да, Диллиан имеет большой опыт, не так ли? Он дрался со всеми, он дрался за титул чемпиона мира и хорошо показывал себя против некоторых действительно хороших бойцов на протяжении многих лет, а также побеждал хороших бойцов. Поэтому это будет тяжелым испытанием для Мозеса, если этот бой состоится, - сказал Уоррен.