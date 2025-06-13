Официально объявлено о бое Уайт-Итаума

16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса. Главным его событием станет поединок молодого и амбициозного супертяжа Мозеса Итаумы (12-0; 10 КО) против опытного и мощного Диллиана Уайта (31-3; 21 КО).

Другие участники вечера:

Филипп Хргович – Дэвид Аделее

Ник Болл – Сэм Гудман

Энтони Какаче – Реймонд Форд

Хаято Цуцуми – Каис Ашфак

Отметим, что свой крайний поединок Итаума провел 24 мая, когда защитил титул WBO Inter-Continental в бою против американца Майка Балогуна. Уайт в апреле должен был сразиться против Джо Джойса, однако из-за травмы не смог выйти на поединок.