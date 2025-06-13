  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Официально объявлено о бое Уайт-Итаума

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально объявлено о бое Уайт-Итаума

Бокс

Будет очень интересно

Официально объявлено о бое Уайт-Итаума

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса. Главным его событием станет поединок молодого и амбициозного супертяжа Мозеса Итаумы (12-0; 10 КО) против опытного и мощного Диллиана Уайта (31-3; 21 КО).

Другие участники вечера:

Филипп Хргович – Дэвид Аделее

Ник Болл – Сэм Гудман

Энтони Какаче – Реймонд Форд

Хаято Цуцуми – Каис Ашфак

Отметим, что свой крайний поединок Итаума провел 24 мая, когда защитил титул WBO Inter-Continental в бою против американца Майка Балогуна. Уайт в апреле должен был сразиться против Джо Джойса, однако из-за травмы не смог выйти на поединок.

Британский тренер Джо Галлахер высказался о предстоящем реванше Усика из Дюбуа

По теме
yellow-arrow
Уоррен: Мне нравитс бой Уайт - Итаума
yellow-arrow
Чемпион мира по версии IBF готов бросить вызов Мэнни Пакьяо
yellow-arrow
Британский тренер Джо Галлахер высказался о предстоящем реванше Усика с Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости