Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально объявлено о бое Уайт-Итаума
Будет очень интересно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса. Главным его событием станет поединок молодого и амбициозного супертяжа Мозеса Итаумы (12-0; 10 КО) против опытного и мощного Диллиана Уайта (31-3; 21 КО).
Другие участники вечера:
Филипп Хргович – Дэвид Аделее
Ник Болл – Сэм Гудман
Энтони Какаче – Реймонд Форд
Хаято Цуцуми – Каис Ашфак
Отметим, что свой крайний поединок Итаума провел 24 мая, когда защитил титул WBO Inter-Continental в бою против американца Майка Балогуна. Уайт в апреле должен был сразиться против Джо Джойса, однако из-за травмы не смог выйти на поединок.
Популярное сейчас
- "Давайте не жить в мире иллюзий", - в Полтаве рассказали, на каком стадионе будут играть в УПЛ
- Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды
- Евро-2025. Украина U-21 - Дания U-21 2:3. Досадное поражение от прямого конкурента
- Пакьяо рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле