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Усик: Небо – это не предел. Фото

Бокс
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Усик: Небо – это не предел. Фото

Полісся

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен активно готовится к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее официально объявлено о бое Уайт-Итаума.

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