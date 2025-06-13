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Усик: Небо – это не предел. Фото
Золотые слова
Полісся
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен активно готовится к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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